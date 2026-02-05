‘Bellamà’ di Diaco torna il 23 febbraio e diventa ‘BellaSanremo’

(Adnkronos) – “BellaMa’”, il varietà del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, sta preparando sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2026, con un cast tutto nuovo in studio e inviati d’eccezione in Riviera. “Da domani al 22 Febbraio non andremo in onda, come tutti i programmi di Rai 2, perché la rete ospiterà il grande evento delle Olimpiadi Invernali. Torneremo in onda il 23 Febbraio con una novità: per le puntate dedicate al Festival di Sanremo sarò affiancato da Rosa Chemical” racconta Diaco in un’intervista all’AdnKronos. “Per commentare il Festival dallo Studio 1 della Dear-Fabrizio Frizzi di Roma, ci saranno per tutta la settimana Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti. Roberta Capua presidierà le postazioni davanti al Teatro Ariston e alla Siae Lounge mentre Domenico Restuccia si collegherà dalla porta carraia dell’Ariston e Angela Achilli, dal lungomare di Sanremo, farà cantare le hit festivaliere ai fan dei cantanti in gara”, continua Diaco che ringrazia il direttore del Day Time Angelo Mellone “per l’intuizione che mi ha suggerito due anni fa: trasformare BellaMa’ nel primo varietà del pomeriggio televisivo. Ringrazio l’azienda e l’Ad Giampaolo Rossi per la libertà autoriale che mi è stata accordata e il centro di produzione per il grande lavoro che viene messo in campo ogni giorno per confezionare un programma ricco di tanti sapori”. Intanto sul sito di Rai Casting si sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quinta stagione del programma che in questa quarta stagione si è affermato, sino ad oggi, al 5.9% di media stagionale portando Rai2 ad essere terza rete nazionale nella fascia 16-17. “Concluderemo la messa in onda il 7 Maggio e poi ci metteremo a lavorare alla quinta edizione. E’ un lavoro di puro artigianato Rai”, conclude Diaco.

spettacoli

