Bellucci: “Assunzione responsabilità su come usarla fondamentale per chi governa Paesi”

(Adnkronos) – “Quella di oggi è una grande occasione per poter comprendere come l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale possano essere effettivamente messe a servizio dell’uomo”. A dirlo Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo all’incontro ‘Sicurezza sul lavoro e intelligenza artificiale’, organizzato a Palazzo Brasini, nell’ambito dell’evento ‘Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità strategie, fiducia, regole, competenze’, promosso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

“L’intelligenza artificiale – spiega – come ogni progresso, come ogni innovazione è stata inventata dall’uomo, non è nata da sola. Anche perché l’intelligenza artificiale non crea nulla, non inventa. Ma ciò che nasce dall’uomo dovrebbe essere sempre a favore dell’uomo. Ma noi sappiamo anche che non è così. La storia ce lo insegna. La bomba atomica, ad esempio, è stata inventata da un uomo. Siamo noi che abbiamo la responsabilità per primi, nessuno escluso, di capire che cosa ci vogliamo fare con ciò che noi inventiamo e viene generato da noi stessi. E’ per questo che l’assunzione di responsabilità è fondamentale, soprattutto per le istituzioni e per chi si occupa di governare le nazioni”.  

“Quando noi – sottolinea – dobbiamo emanare linee guida, regolamenti, sistemi di governance l’intelligenza artificiale ci può essere di grandissimo aiuto. Poi noi ci dobbiamo mettere la testa, il cuore, la coscienza, la consapevolezza, la creatività che ha soltanto l’uomo e che nessuna intelligenza artificiale mai potrà imitare. Anche quando diventa antropomorfa perché l’intelligenza artificiale perché manca di empatia, di creatività e del genio umano”. 

