Belve Crime, l’intervista a Bossetti fa il pieno di spettatori: più di 1,5 milioni per Fagnani

(Adnkronos) – Belve Crime con l’intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti ieri sera su Rai2 ha vinto la prima serata con il 12,4% di share. La puntata in cui l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio ha raccontato la sua versione dei fatti ha tenuto incollati allo schermo 1.570.000 telespettatori. Lo spin-off crime del programma di Fagnani ha fatto totalizzare lo share più alto della stagione di ‘Belve’. Su Rai 1 ‘Doc’ ha totalizzato 1.659.000 telespettatori e il 10,8% di share. Poco sotto con il 10,7% di share c’è ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia 1, visto da 1.101.000 telespettatori, e con il 10,6% di share c’è ‘Doppio Gioco’, in onda su Canale 5, che ha intrattenuto 1.659.000 telespettatori. Su La7 ‘DiMartedì’ ha conquistato, 1.321.000 telespettatori, pari al 9% di share. Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha raggiunto 613.000 telespettatori e il 5% di share. Su Rai 3 ‘Che Ci Faccio Qui’ ha totalizzato 671.000 telespettatori e il 4,1% di share. Sul Nove ‘Comedy Match – Best Of’ ha conquistato 380.000 spettatori e il 2,3% di share. Infine, su Tv8 le qualificazioni Mondiali 2026 – Finlandia-Polonia ha segnato 322.000 telespettatori e il 2% di share. Nella fascia access prime time, ‘Cinque Minuti’ su Rai 1 ha intrattenuto 3.992.000 telespettatori, pari al 24.2% di share. Dopo il talk condotto da Bruno Vespa, è andata in onda la diretta speciale ‘Buon Vento Italia’ guidata da Antonella Clerici dal Porto Antico del capoluogo – in occasione dell’approdo della nave Amerigo Vespucci – che ha raggiunto 3.656.000 telespettatori (21.1%), mentre ‘Affari Tuoi’ ha radunano 4.454.000 telespettatori, pari al 24.5% di share. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ ha totalizzato 2.329.000 telespettatori e il 13,1% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)