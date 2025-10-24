18.8 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Belve’, Isabella Rossellini e Belen ospiti nella prima puntata. E Maria De Filippi ‘c’è’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Isabella Rossellini e Belen Rodriguez saranno tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di ‘Belve’, che prende il via martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2. La presenza delle due era già circolata nei giorni scorsi su Affari Italiani e Fanpage ma non era ancora noto in quale delle puntate della nuova edizione (che saranno sette, cinque tradizionali e due dello spin off ‘Belve Crime’) sarebbero state intervistate. Inoltre, a quanto apprende l’Adnkronos, ieri Maria De Filippi ha registrato il suo contributo che è ancora ‘top secret’. Le due conduttrici, amiche da tempo, avrebbero escogitato una trovata giocosa per coinvolgere Maria De Filippi nel format della Fagnani.  

Nel frattempo, mentre Francesca Fagnani si appresta a tornare sullo sgabello con la sua agenda piena di domande taglienti per i suoi ospiti, un altro nome è stato spoilerato tra i protagonisti di questa edizione: secondo Fanpage la conduttrice intervisterà anche la discussa tiktoker partenopea Rita de Crescenzo. Ma ancora non è stata svelata la puntata in cui sarà ospite. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.8 ° C
18.9 °
17.3 °
68 %
2.7kmh
20 %
Ven
20 °
Sab
17 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1997)ultimora (1361)vid (292)tec (80)sport (68)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati