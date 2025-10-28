11.9 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Belve, Maria De Filippi prende il posto di Fagnani: “Che belva si sente?”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Colpo di scena nella prima puntata della nuova stagione di Belve: la sorpresa di Francesca Fagnani è Maria De Filippi. Accolta da un lungo applauso del pubblico, la conduttrice di ‘C’è posta per te’ ha preso temporaneamente il posto della padrona di casa e l’ha presentata al pubblico: “Ipocondriaca, cammina guardando per terra, conduttrice, scrittrice, giornalista e autrice. Signore e signori, Francesca Fagnani”. 

Poi De Filippi ha rivolto a Fagnani la sua iconica domanda: “Che belva si sente?”. “Mi sento un’Iside alata, metà donna e metà falco”, ha risposto la giornalista, ricordando l’intervista di Flavia Vento. 

Alla domanda su una ‘belvata’ che ha fatto nella vita, Fagnani ha raccontato: “Quando non ero ancora famosa e chiamavo i ristoranti ma non c’erano posti, prenotavo a nome Confalonieri”. 

E sulla ‘belvata’ di cui si pente, ha confessato con autoironia: “All’inizio della mia relazione avevo il vizio di controllare il cellulare. Quando trovavo messaggi ambigui, rispondevo per lui: ‘Non mi sei mai piaciuta, non mi interessi, sei un po’ bruttina’. Poi le bloccavo. Di questo mi pento”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.9 ° C
15.1 °
10.9 °
91 %
2.6kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
22 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1857)ultimora (1425)vid (193)sport (64)tec (48)Lav (39)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati