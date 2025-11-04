10.7 C
Belve, Pappalardo: “L’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”

(Adnkronos) –
Adriano Pappalardo, ospite di ‘Belve’, ammette a Francesca Fagnani di non aver ancora digerito che all’Isola dei famosi Al Bano abbia avuto un cachet più alto del suo. “A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila”, dice. “All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”.  

Adriano Pappalardo ha ammesso un tradimento sul set de ‘La Piovra’, di cui si pente. “Stavo girando la Piovra e c’è stata una ragazza”, ammette Pappalardo, che poi rivela che sua moglie gli disse di volersi vendicare con lui andando con Michele Placido. “Lei l’avrebbe sopportato?” chiede la giornalista. “Un suo tradimento? No”, la sua secca risposta. 

Pappalardo ha parlato del momento in cui ha incontrato la moglie come del giorno che vorrebbe rivivere e poi, ammettendo di piacersi, ha detto che a sua moglie “all’inizio è piaciuto più il mio didietro della faccia”. 

Nello studio di ‘Belve’ Pappalardo parla anche delle offese rivolte alla Presidente del Consiglio. “Durante una recente serata musicale ha lanciato un’invettiva contro la premier Meloni, insultandola con gesti e parolacce volgari. Perché l’ha fatto?”, chiede Fagnani. “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa”, risponde Pappalardo. “Non solo un gesto”, precisa la giornalista che insiste: “Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. È vero o se l’è inventato?”. “Inventato no. Ho sentito qualcosa…”. 

