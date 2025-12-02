8.8 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Belve, Sabrina Salerno in lacrime: “È ancora difficile parlarne…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Sabrina Salerno in lacrime a Belve. La showgirl e cantante è tornata a parlare della sua infanzia difficile a Belve nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, in onda stasera martedì 2 dicembre su Rai2. Cresciuta dai nonni dopo la morte della zia che l’aveva accudita al posto dei suoi genitori, Salerno ha raccontato quanto quel periodo l’ha segnata profondamente.  

Quando la conduttrice le ha chiesto se si sia sentita abbandonata dai genitori durante la sua infanzia, Salerno inizialmente ha risposto con distacco “per me è normale”, ma poi la voce si è spezzata ed è scoppiata in lacrime: “Quando vedevo gli altri bambini notavo che c’erano differenze con me. Questa cosa mi ha fatto diventare forte, è difficile per una bambina di 5 anni comprendere perché succedono certe cose però io faccio ancora fatica a parlarne”.  

Il racconto si è fatto più doloroso quando Salerno ha parlato del padre che ha conosciuto solo quando aveva 12 anni: “Non ha voluto riconoscermi”. “Lei ha chiesto il test del Dna?” ha domandato la giornalista. “Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome” ha spiegato Salerno. “Lo ha sempre protetto?” ha chiesto Fagnani. “Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza” la sua risposta. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.8 ° C
10.5 °
6.9 °
77 %
1kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
13 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1494)ultimora (1396)demografica (51)sport (47)attualità (33)Regione Toscana (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati