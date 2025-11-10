13 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
'Belve' slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: "Ci sarà Malgioglio"

Salta l’appuntamento di martedì 11 novembre con ‘Belve’. Il programma cult di Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2, non sarà trasmesso per lasciare spazio alla programmazione sportiva. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì ‘Belve’ non andrà in onda”, ha spiegato la Fagnani, rassicurando subito i fan sulla nuova data: “Ma recuperiamo martedì 18”. 

Per soddisfare la curiosità del pubblico e rendere meno amara l’attesa, la giornalista ha poi regalato un’importante anticipazione in una storia successiva, svelando in anteprima il nome di uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello: Cristiano Malgioglio. 

