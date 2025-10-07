17.1 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme… ma solo per una sera

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – È stato un red carpet da déjà vu per i fan di Hollywood: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo fianco a fianco, ma stavolta niente romanticismi, solo affari. I due ex più iconici degli anni 2000 si sono ritrovati lunedì sera alla prima newyorkese del musical ‘Kiss of the Spider Woman’, film che segna un crocevia professionale (e forse emotivo) per entrambi. 

J.Lo è la star della pellicola, mentre Ben ha firmato da produttore esecutivo attraverso la sua casa di produzione Artist Equity, fondata con l’amico di sempre Matt Damon. E se la chimica sullo schermo è un mestiere, sul tappeto rosso sembra ancora qualcosa di naturale: sguardi complici, sorrisi da copertina e persino una mano posata sulla vita di lei. Coreografia da ex con esperienza, come sottolinea il sito di gossip Tmz che ha pubblicato diverse foto dell’evento. 

Ma dietro i flash, il contesto è tutt’altro che spensierato: il divorzio ufficiale tra i due è arrivato proprio durante le riprese del musical, nel 2024, tra gossip infiniti e silenzi eloquenti. Eppure, Jennifer non ha mai fatto mistero del valore simbolico di questo film: “È stato un rifugio, una forma di evasione”, ha dichiarato, “mi ha aiutato a superare uno dei momenti più difficili della mia vita”. Insomma, ‘Kiss of the Spider Woman’ non è solo un film, ma quasi una catarsi. E la première ha avuto il sapore di un’ultima danza tra due star che, anche separate, sembrano continuare a raccontarsi.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
18.2 °
16.5 °
70 %
0.5kmh
0 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (763)ultimora (532)tec (40)Lav (38)vid (35)sal (33)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati