Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme… ma solo per una sera

(Adnkronos) – È stato un red carpet da déjà vu per i fan di Hollywood: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo fianco a fianco, ma stavolta niente romanticismi, solo affari. I due ex più iconici degli anni 2000 si sono ritrovati lunedì sera alla prima newyorkese del musical ‘Kiss of the Spider Woman’, film che segna un crocevia professionale (e forse emotivo) per entrambi.

J.Lo è la star della pellicola, mentre Ben ha firmato da produttore esecutivo attraverso la sua casa di produzione Artist Equity, fondata con l’amico di sempre Matt Damon. E se la chimica sullo schermo è un mestiere, sul tappeto rosso sembra ancora qualcosa di naturale: sguardi complici, sorrisi da copertina e persino una mano posata sulla vita di lei. Coreografia da ex con esperienza, come sottolinea il sito di gossip Tmz che ha pubblicato diverse foto dell’evento.

Ma dietro i flash, il contesto è tutt’altro che spensierato: il divorzio ufficiale tra i due è arrivato proprio durante le riprese del musical, nel 2024, tra gossip infiniti e silenzi eloquenti. Eppure, Jennifer non ha mai fatto mistero del valore simbolico di questo film: “È stato un rifugio, una forma di evasione”, ha dichiarato, “mi ha aiutato a superare uno dei momenti più difficili della mia vita”. Insomma, ‘Kiss of the Spider Woman’ non è solo un film, ma quasi una catarsi. E la première ha avuto il sapore di un’ultima danza tra due star che, anche separate, sembrano continuare a raccontarsi.

