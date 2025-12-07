10.7 C
Benin, militari annunciano golpe. Ma fonti vicine al presidente: “Esercito regolare sta riprendendo il controllo”

(Adnkronos) – In Benin un gruppo di militari ha annunciato in tv la rimozione dall’incarico del presidente Patrice Talon, al potere dal 2016, e ha comunicato che il tenente colonnello Tigri Pascal è stato nominato a capo di un “Comitato militare per la rifondazione”. Lo riferisce Radio France Internationale, parlando di una situazione che a Cotonou resta confusa. Sono stati uditi, riporta Rfi, colpi d’arma da fuoco nei pressi della zona del porto e della presidenza.  

Dall’entourage del presidente dicono all’agenzia Afp che Talon è al sicuro e l’Esercito sta riprendendo il controllo della situazione. 

“Si tratta di un piccolo gruppo di persone, che controlla solo la tv – dice all’Afp una fonte militare dell’entourage di Talon – L’Esercito regolare sta riprendendo il controllo. La città (Cotonou) e il Paese sono sicuri, così come sono al sicuro il presidente e la sua famiglia”. 

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia ad Abuja, competete per il Benin, seguono con attenzione l’evolversi della situazione a seguito del colpo di Stato in corso da parte di forze militari. Il ministro Antonio Tajani è costantemente informato”. Lo riferisce su X la Farnesina, invitando per qualsiasi emergenza o segnalazione, a contattare l’Unità di Crisi al +39 06 36225 o unita.crisi@esteri.it o l’Ambasciata al +234 803 5235848. 

internazionale/esteri

