Benji e Fede a Verissimo, chi è il duo musicale ospite oggi 29 marzo

(Adnkronos) –

Benji e Fede saranno ospiti oggi, sabato 29 marzo, a Verissimo. Il duo musicale, formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, presenterà nel salotto di Silvia Toffanin il nuovo singolo dal titolo ‘Anni d’oro’. Un’occasione per raccontare il ritorno sulla scena musicale dopo una lunga separazione che li ha visti intraprendere due carriere parallele. Benji & Fede è un duo musicale italiano formato a Modena da Benjamin Mascolo, classe 1993 e Federico Rossi, classe 1994. I due si sono conosciuti tramite i social network e in seguito è nato il duo, voce e chitarra. Hanno cominciato pubblicando delle cover su YouTube. Nel 2014 il duo si è presentato alle selezioni delle ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2015, senza tuttavia superarle. Grazie a delle esibizioni nelle piazze, sono stati notati dalla Warner Music Italy e hanno ottenuto il loro primo contratto discografico. Nel 2015 esce il singolo ‘Tutta d’un fiato’ e cominciano a esibirsi in importanti manifestazioni e festival in Italia. Il 9 ottobre esce il loro album di debutto ‘20:05’, il cui titolo fa riferimento all’orario del primo messaggio che Federico Rossi ha mandato a Benjamin Mascolo su Facebook con la proposta di formare un duo. Nel 2016 si sono esibiti al Festival di Sanremo insieme ad Alessio Bernabei, ex frontman dei Dearjack, mentre il 31 marzo è stato pubblicato il loro libro autobiografico, intitolato ‘Vietato smettere di sognare’. Dopo diverse e importanti collaborazioni con altri artisti del panorama della musica italiana, nel 2019 il duo ha presentato il singolo ‘Dove e quando’ certificato doppio disco di platino dalla FIMI, diventando il loro maggior successo. Nel 2020 il duo musicale si è sciolto, con l’obiettivo di intraprendere un percorso artistico come artisti solisti. Il 26 febbraio 2021 Benjamin Mascolo, sotto lo pseudonimo B3NM, ha pubblicato il suo primo album solista, intitolato ‘California’, mentre il 9 aprile Federico Rossi ha presentato il suo singolo di debutto, ‘Pesche’ certificato disco di platino. Poi, il dietrofront. Il 28 maggio del 2024 il duo musicale ha annunciato il ritorno tramite un post su Instagram con un concerto il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago di Milano. Nell’occasione, il duo ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo, ‘Musica animale’, uscito il 7 giugno. Durante l’esibizione al Forum, una reunion che i fan hanno atteso per anni, il cantante Federico è stato protagonista di una polemica: il cantante si è fermato tra gli applausi del pubblico per bere dell’acqua, si è poi avvicinato al parterre e ha sputato sui fan che si trovavano sotto al palco. Il momento è stato ripreso e pubblicato sui social, in pochissime ore è diventato virale e molti utenti hanno commentato il gesto del cantante, considerandolo poco rispettoso: “Che schifo, ma con quale diritto sputi addosso al tuo pubblico?”, ha scritto un utente sulla piattaforma X. “Avrei vomitato”, ha commentato qualcun altro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)