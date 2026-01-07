Benzina ai minimi dal 2022, gasolio più caro dopo il rialzo delle accise

(Adnkronos) –

Benzina ancora in calo a 1,645 euro al litro (minimo dal 22 dicembre 2022), per via del calo dell’accisa; gasolio ancora in aumento a 1,668 euro al litro, sempre per via della nuova aliquota in vigore dal primo gennaio. Il gasolio si conferma dunque più caro della benzina di oltre due centesimi al litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,645 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,644, pompe bianche 1,648), diesel self service a 1,668 euro/litro (+2, compagnie 1,675, pompe bianche 1,653). Benzina servito a 1,792 euro/litro (-6, compagnie 1,830, pompe bianche 1,721), diesel servito a 1,807 euro/litro (+4, compagnie 1,852, pompe bianche 1,722). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,395 euro/kg (+1, compagnie 1,411, pompe bianche 1,382), Gnl 1,213 euro/kg (-3, compagnie 1,216 euro/kg, pompe bianche 1,211 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,741 euro/litro (servito 2,008), gasolio self service 1,767 euro/litro (servito 2,034), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,486 euro/kg, Gnl 1,263 euro/kg.

La legge di bilancio per il 2026 ha ridotto di 4,05 centesimi al litro la tassazione sulla benzina con aumento, di pari importo, di quella sul gasolio. Allo scopo di tutelare i consumatori e il regolare funzionamento del mercato, i reparti della Guardia di finanza svolgeranno una costante azione di controllo nel settore della commercializzazione dei prodotti energetici per autotrazione, attraverso un presidio operativo in grado di intercettare tempestivamente fenomeni fraudolenti. Saranno valorizzati gli elementi informativi con la finalità di far emergere eventuali condotte di evasione delle imposte, realizzate attraverso l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e la irregolarità nella circolazione e tracciabilità dei prodotti.

