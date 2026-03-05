15.1 C
Benzina e diesel, prezzi carburanti crescono anche oggi: mappa dei rincari

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, con nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. La benzina supera di slancio quota 1,7 euro/litro in media nazionale self service, il gasolio vola sopra 1,8 euro/litro. Il prezzo del gasolio è al massimo da oltre due anni, dal 4 marzo 2024, la benzina al livello più alto da tre mesi, dal 5 dicembre 2025. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per Tamoil +3 centesimi sulla verde e +10 sul diesel. 

 

 

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,724 euro/litro (+31 millesimi, compagnie 1,733, pompe bianche 1,705), diesel self service a 1,815 euro/litro (+62, compagnie 1,831, pompe bianche 1,783). Benzina servito a 1,859 euro/litro (+29, compagnie 1,904, pompe bianche 1,776), diesel servito a 1,945 euro/litro (+57, compagnie 1,995, pompe bianche 1,852). Gpl servito a 0,694 euro/litro (+3, compagnie 0,705, pompe bianche 0,683), metano servito a 1,423 euro/kg (+19, compagnie 1,431, pompe bianche 1,413), Gnl 1,228 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,223 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,816 euro/litro (servito 2,072), gasolio self service 1,903 euro/litro (servito 2,157), Gpl 0,831 euro/litro, metano 1,485 euro/kg, Gnl 1,296 euro/kg. 

economia

