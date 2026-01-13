8.3 C
Beppe Convertini, l’incidente in moto: “La chirurgia estetica mi ha salvato”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “La chirurgia estetica mi ha salvato la vita”. Beppe Convertini ospite oggi a La volta buona ha ricordato quando tre anni, maggio del 2023, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il conduttore televisivo ha raccontato di essere stato investito da un’automobile mentre era alla guida della sua moto. “Mi ha tagliato la strada. Io avevo la precedenza. Dopo l’impatto è scappato”. 

Convertini ha inizialmente sottovalutato l’accaduto: “Avevo un po’ di dolori, ma sono riuscito ad alzare la moto e sono riparto”, ha raccontato. Solo in un secondo momento si è reso conto della gravità della situazione, notando del sangue che usciva dal naso, che lo ha spinto a recarsi al pronto soccrso. Lì, il conduttore, ha scoperto che il naso “era completato rotto e spostato a sinistra”.  

Convertini si è sottoposto immediatamente a un’operazione di rinoplastica, ma nonostante ciò il conduttore ha continuato a lavorare pressentandosi in tv con gli occhiali da vista: “Devo ringraziare la sanità pubblica e il grande chirurgo che mi ha operato. Mi ha fatto tornare il naso a come era una volta”, ha detto. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

