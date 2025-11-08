14.7 C
Beppe Vessicchio morto per polmonite interstiziale: cos'è la malattia

(Adnkronos) – Beppe Vessicchio è morto all’età di 69 anni per “una polmonite interstiziale precipitata rapidamente”. L’ospedale San Camillo di Roma ha diffuso un bollettino dopo il decesso avvenuto oggi, 8 novembre, indicando la causa della morte del direttore d’orchestra. 

 

La definizione polmonite interstiziale (pneumopatia interstiziale) comprende un insiemei malattie polmonari che colpiscono principalmente l’interstizio polmonare, ovvero il tessuto connettivo di sostegno tra gli alveoli, i piccoli sacchi d’aria dove avviene lo scambio di ossigeno, con conseguenti problemi respiratori. 

L’aria inspirata dalla bocca o dal naso passa attraverso la trachea fino ai bronchi, che terminano negli alveoli respiratori: qui avviene lo scambio di anidride carbonica e di ossigeno. L’infiammazione provoca l’aumento del tessuto connettivo interstiziale, rendendo sempre più difficoltoso lo scambio gassoso. 

La conseguenza è il calo dell’ossigenazione del sangue. Il corpo reagisce aumentando la frequenza degli atti respiratori. Il paziente avverte dispnea, la cosiddetta ‘fame d’aria’, anche a risposo. Tale sintomo è accompagnato da tosse secca e febbre. 

