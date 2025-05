Bergami: “La diplomazia per la crescita è elemento abilitante e distintivo del nostro sistema Paese”

(Adnkronos) – “Onorato di aver contribuito all’evento Nazione Sicura. In un momento cosi complesso per gli scenari globali la diplomazia per la crescita si pone come elemento abilitante e distintivo del nostro sistema Paese. In particolare il Piano d’azione per l’export italiano presentato il 26 marzo dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani si pone come indirizzo strategico e corale inteso alla promozione del sistema Italia”. Cosi’ Davide Bergami Consigliere del Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in occasione dell’evento Nazione Sicura 2025, promosso da Remind e svoltosi a Palazzo Ferrajoli, a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)