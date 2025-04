(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato ritrovato oggi sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri e sulla morte non si esclude nessuna ipotesi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)