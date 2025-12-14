12.4 C
Bergamo, precipita per 5 metri da tetto capannone abbandonato: morto 19enne

Ultima ora
(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto, la notte scorsa, dopo essere precipitato da un lucernaio alto 5 metri di una ditta dismessa ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa dell’emergenza sanitaria del 118 di Bergamo. Il ragazzo era morto per arresto cardiaco dopo la caduta avvenuta, da una primissima ricostruzione emersa dalle indagini, mentre stava facendo attività di ‘urban exploration’. 

cronaca

