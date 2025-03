Bergamo, scontro frontale tra auto e tir a Cavernago: morti due 19enni

(Adnkronos) –

Due ragazzi di 19 anni, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, sono morti all’alba di oggi in un incidente a Cavernago, in provincia di Bergamo. La loro macchina, un’Opel Corsa, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrata frontalmente con un camion lungo la bretella della strada provinciale 498, alle prime ore del mattino. A bordo c’erano anche altri due giovani che sono stati trasportati in condizioni gravi agli ospedali Spedali Civili di Brescia e Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso il conducente dell’autoarticolato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. Al vaglio la dinamica dell’incidente che sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa in discoteca. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che lo schianto sia stato provocato da un’invasione di corsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)