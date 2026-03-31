11.7 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bergamo, tenta di sequestrare bambino all’oratorio: arrestato 30enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – A fine partita si è presentato negli spogliatoi del campetto di calcio di un oratorio di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, e ha chiesto di un bambino di 8 anni, sostenendo di doverlo prelevare. Peccato che non conoscesse né il piccolo, né i genitori, né nessuna delle persone presenti. E così l’uomo, un trentenne pachistano incensurato e residente nella Bassa Bergamasca, è stato arrestato dai carabinieri per tentato sequestro di persona.  

L’episodio risale al pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Dopo la richiesta dell’uomo, sconosciuto all’oratorio, gli adulti presenti hanno domandato al piccolo: “Lo conosci quel signore?”. E il bambino, che in tutte le fasi del tentativo di sequestro non ha avuto alcun contatto con il trentenne, ha risposto di no. A quel punto l’allenatore ha impedito che potesse avvicinarsi. L’uomo però ci ha riprovato, continuando a ripetere il nome del bambino. Un secondo tentativo bloccato da altri adulti presenti, che nel frattempo avevano anche allertato i carabinieri. 

Giunti sul posto i militari hanno fermato, identificato e poi arrestato il trentenne. “Ho sbagliato, ho sbagliato”, si è giustificato lui. Una ricostruzione che non ha convinto chi indaga, dal momento che l’uomo ha più volte ripetuto il nome del bambino che voleva prelevare e a lui in realtà sconosciuto. L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Bergamo, che ha disposto per il trentenne la custodia cautelare in carcere.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.7 ° C
12.3 °
11 °
44 %
8.5kmh
20 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
18 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1178)ultimora (816)sport (138)Eurofocus (55)demografica (39)Tecnologia (32)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati