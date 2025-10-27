Bergonzi accusa Di Lorenzo: “Antisportivo su rigore contro Inter”. Furia agente e Napoli

(Adnkronos) – Continuano le polemiche per il rigore concesso al Napoli nel big match contro l’Inter, vinto poi 3-1 dai partenopei nell’ottava giornata di Serie A. Oggi, lunedì 27 ottobre, la discussione si è arricchita di un nuovo capitolo dopo le parole dell’ex arbitro Mauro Bergonzi che aveva accusato Giovanni Di Lorenzo, protagonista del presunto fallo di Mkhitaryan in area di rigore, di “comportamento antisportivo” e di aver quindi simulato. Immediata la reazione sia dell’agente del giocatore, che ha minacciato azioni legali, che del Napoli.

Tutto è partito dalla moviola dell’episodio di Mauro Bergonzi: “Guardate Di Lorenzo: la gamba si allarga tantissimo, non per proteggere il pallone ma per andare a cercare un contatto. Il contatto tra i due è leggerissimo. Un gesto antisportivo questo, mi sarei aspettato che il Var richiamasse davanti al monitor il direttore di gara per fargli vedere questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio a creare un inganno”, ha detto l’ex arbitro a La Domenica Sportiva, “per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l’antisportività del giocatore del Napoli

Immediata la reazione dell’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi: “Avrei preferito non parlare, ma dopo aver sentito le dichiarazioni così gravi di Bergonzi non posso farne a meno. Se lui vuole fare delle dichiarazioni sul rigore mi sta bene, non mi sta bene se in una televisione pubblica offende un calciatore come Di Lorenzo, non lo posso permettere e non è corretto”, ha detto a Radio Kiss Kiss.

“Il signor Bergonzi, prima di parlare, dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo che è stato un esempio di lealtà sportiva per tutta la sua carriera. Di Lorenzo prima dell’espulsione di Manchester in Champions League non veniva espulso da 12 anni: vorrei ricordare a Bergonzi che gli stessi arbitri hanno dichiarato che il capitano più corretto della Serie A è proprio Di Lorenzo. Le dichiarazioni di Bergonzi sono fuori luogo. Bergonzi può dire che non è rigore, ma non può usare il termine ‘antisportivo’, valuteremo una possibile querela”, ha concluso Giuffredi.

Netta anche la presa di posizione del Napoli. “La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo”, ha scritto il club partenopeo sui propri canali ufficiali.

“Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore”, ha continuato il Napoli, “ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano”.

