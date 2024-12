Berlino, attacco con coltello in strada: feriti due passanti

(Adnkronos) – Nuovo attacco in Germania. A poco meno di due settimane da dall’attentato contro il mercatino di Natale di Magdeburgo, costato la vita a cinque persone, questa mattina un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti a Berlino. L’aggressore però non sarebbe un terrorista, bensì una persona con problemi mentali. Secondo quanto riferito dalla Bild, l’uomo ha colpito alcuni passanti, ferendone due in modo grave, prima di essere immobilizzato e arrestato.L’attacco è avvenuto intorno alle 11.50 nel quartiere di Charlottenburg. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)