10.1 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bernini apre a possibili modifiche per l’accesso a Medicina “ma non si torna a test d’ingresso”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La proposta di istituire un tavolo di confronto sulla riforma delle procedure di accesso alla facoltà di Medicina e la disponibilità ad intervenire con modifiche già dal prossimo anno accademico: è la linea della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, esposta in un incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari.  

Non si tornerà al test d’ingresso ma si potrebbe intervenire su altri aspetti, come ad esempio l’ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli.  

 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10.1 ° C
11.6 °
9.1 °
84 %
1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
14 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1319)ultimora (1192)sport (61)Eurofocus (40)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati