Bernini (Maire): “Risultati record nel 2025, confermata solidità e resilienza modello industriale”

(Adnkronos) – “Il 2025 è stato un anno di ulteriore crescita per Maire. Abbiamo raggiunto risultati record, superando le nostre guidance in termini di ricavi e Ebitda, e confermando la solidità e resilienza del nostro modello industriale. Questo è ancor più vero oggi, alla luce del contesto energetico e geopolitico sempre più complesso, in particolare in Medio Oriente dove, con priorità la sicurezza delle nostre persone, non si registrano impatti significativi sulle nostre attività”. E’ quanto commenta il ceo del gruppo, Alessandro Bernini.

“Guardando al futuro, il sistema energetico è in forte crescita, in particolare nel Global South, dove la monetizzazione del gas e le soluzioni dedicate alla transizione continueranno a giocare un ruolo centrale. In questo contesto – prosegue – siamo posizionati per crescere facendo leva sui nostri due motori complementari: Nextchem, che sta ampliando il proprio portafoglio tecnologico in segmenti in forte espansione, e Tecnimont, che sta rafforzando il suo posizionamento competitivo globale, esteso anche al segmento LNG, grazie a capacità ingegneristiche ed esecutive uniche, beneficiando anche dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale”.

“Il nostro piano decennale punta a quasi raddoppiare i ricavi di Gruppo entro il 2035 e a raggiungere un margine ebitda fino all’11%, mantenendo una solida struttura finanziaria e un dividend pay-out ratio del 66%. È un percorso ambizioso, ma fondato su competenze distintive, eccellenza operativa e una chiara capacità di tradurre la complessità del mercato in soluzioni industriali concrete e scalabili”, conclude Bernini.

