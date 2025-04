Berrettini-Draper: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini scende in campo a Madrid. Il tennista azzurro affronta oggi, martedì 29 aprile, l'inglese Jack Draper nel terzo turno del Masters 1000. In palio, quindi, ci sono gli ottavi di finale, con Berrettini, oggi numero 31 del mondo, che ha già battuto lo statunitense Marcos Giron, mentre Draper, sesto dell ranking Atp, ha superato l'olandese Tallon Griekspoor. La sfida tra Berrettini e Draper è in programma oggi, martedì 29 aprile, non prima delle ore 15. I precedenti sono a favore dell'inglese: i due si sono affrontati per due volte, e in entrambi i casi ha vinto Draper, prima nella finale dell'Atp di Stoccarda 2024 e poi sul cemento di Doha lo scorso febbraio. Berrettini-Draper sarà trasmessa, come tutto il Masters 1000 di Madrid, in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.