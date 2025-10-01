19.7 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Berrettini eliminato a Shanghai, l’azzurro battuto da Mannarino in due set

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini eliminato a Shanghai. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, mercoledì 1 ottobre, al primo turno del Masters 1000 cinese, perdendo contro il francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) in un’ora e 53 minuti. Berrettini deve ancora ritrovare la forma migliore dopo gli infortuni che ne hanno condizionato l’ultima parte di stagione costringendolo a saltare gli Us Open. 

Il tennista romano era reduce dall’eliminazione al secondo turno nell’Atp 500 di Tokyo, poi vinto da Carlos Alcaraz, dove era stato battuto dal norvegese Casper Ruud dopo essere tornato alla vittoria all’esordio, riuscendo a superare lo spagnolo Jaume Munar. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.7 ° C
20.6 °
17.3 °
63 %
5.4kmh
40 %
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (124)ultimora (66)fin (30)Gaza (13)arresto (12)Serie C (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati