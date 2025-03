Berrettini-Fritz al Miami Open: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il bel successo contro Alex de Minaur agli ottavi del Miami Open 2025, Matteo Berrettini torna in campo. Oggi, giovedì 27 marzo, l’azzurro affronta Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 californiano. L’americano ha vinto tutti i match del torneo in due set ed è reduce dal successo convincente contro il lucky loser australiano Adam Walton. Il match tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz inizierà non prima delle 18. Quello di Miami sarà il quinto confronto tra i due, in un bilancio che fin qui sorride al numero 4 del ranking. Fritz ha vinto tutti i precedenti quattro match contro Matteo: dal confronto in Coppa Davis del 2019 a quello agli Us Open 2024, passando per Indian Wells 2021 e United Cup 2023. Il match tra Berrettini e Fritz sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis saranno i canali di riferimento, ma la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)