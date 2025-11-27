Berrettini, giornata di pesca alle Maldive e auguri social al fratello Jacopo

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini si gode qualche giorno di relax alle Maldive, dopo una lunga stagione chiusa con il trionfo in Coppa Da vis. Il campione azzurro sta trascorrendo le sue vacanze alle Maldive, in compagnia del fratello Jacopo, che proprio oggi giovedì 27 novembre festeggia il compleanno. Gli auguri sono arrivati anche sui social: Matteo ha condiviso nelle sue storie Instagram una simpatica foto accanto a Jacopo, dopo una giornata di pesca. I due sorridono, mostrano i risultati della loro gita in barca e Matteo aggiunge allo scatto una breve didascalia: “+27 così”. Un compleanno… particolare.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)