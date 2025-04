Berrettini, il mistero del biglietto caduto in campo: cos’è successo a Montecarlo

(Adnkronos) – E se il merito della vittoria fosse (anche) degli appunti? Matteo Berrettini ha eliminato Alexander Zverev a Montecarlo, volando agli ottavi del torneo grazie a una rimonta epica. Nel corso dell’ottavo game del terzo set, non è passato però inosservato il biglietto caduto dalla tasca del tennista azzurro, che ha portato l’arbitro a far ripetere il punto. Cos’è successo in campo?

Berrettini è avanti 4-3 nel terzo set e sta servendo per il 5-3. Al termine di un punto combattutissimo e perso, un foglietto bianco cade dalla tasca dell’azzurro. Con ogni probabilità, appunti sul match contro il tedesco, sbirciati e subito rimessi via da Matteo. L’arbitro quindi fa ripetere il punto, Berrettini serve e si prende il 5-3. Zverev riesce poi a rientrare in partita e si porta sul 5-5, ma alla fine ad avere la maglio è l’azzurro, che chiude sul 7-5, passa il turno e regala anche all’amico Sinner la certezza di rientrare da numero 1 agli Internazionali di Roma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)