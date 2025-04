Berrettini-Musetti, derby a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – A Montecarlo è il grande giorno del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 10 aprile, si affrontano sulla terra rossa del Principato i due tennisti azzurri, agli ottavi del torneo. Il romano ha eliminato nel secondo turno il numero 2 del ranking Alexander Zverev, mentre il toscano ha battuto in rimonta Jiri Lehecka. Il derby negli ottavi del Montecarlo Masters tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si giocherà oggi, con orario ancora da definire. Tra i due tennisti italiani sono due i precedenti, con una vittoria a testa: Musetti ha trionfato in finale a Napoli, nel 2022, mentre Berrettini ha vinto l’anno scorso in semifinale a Stoccarda. Quella di Montecarlo sarà la prima sfida sulla terra rossa. Tutte i match del Montecarlo Masters saranno trasmessi in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il confronto tra Berrettini e Musetti sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)