Berrettini, obiettivo Internazionali d’Italia: “Farò di tutto per esserci”

Ansia Berrettini. Le condizioni del tennista azzurro, all’indomani dell’infortunio che lo ha costretto al ritiro dal Masters 1000 di Madrid, fanno preoccupare soprattutto in vista degli Internazionali d’Italia, al via tra una settimana al Foro Italico di Roma. Nel torneo che segnerà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il romano è uno dei protagonisti più attesi, ma a oggi la sua presenza è da considerarsi in dubbio.

Nel match contro il britannico Jack Draper, valido per il terzo turno di Madrid, Berrettini ha sentito di nuovo tirare gli addominali, problema che già lo aveva colpito nel match d'esordio, poi vinto, contro lo statunitense Marcos Giron. "Ho voluto provare a giocare nonostante il problema dell'altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po' la zona dell'addome, che era molto carica e contratta", ha spiegato Berrettini nell'immediato post partita". "Ma mi sono ritirato perché il gioco non valeva la candela, c'era un rischio grosso di farsi male", ha spiegato Matteo, che come obiettivo primario ha quello di evitare nuovi infortuni, "è l'ultima cosa che voglio". Ora Berrettini cercherà di recuperare in vista degli Internazionali, al via il prossimo 7 maggio: "Farò di tutto per recuperare per Roma".