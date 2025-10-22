15 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini scende in campo a Vienna. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin, numero 48 del mondo – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell’Atp 500 austriaco. Berrettini, condizionato dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli US Open, è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale di Stoccolma, dove è stato battuto dal francese Humbert. Popyrin invece arriva dal ko al primo turno del torneo svedese contro Korda. 

 

La sfida tra Berrettini e Popyrin è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 13.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 3-1. L’ultimo match è stato però vinto da Popyrin, che si è imposto in due set nel primo turno di Parigi-Bercy dello scorso anno. 

 

Berrettini-Popyrinsarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

