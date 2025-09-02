26.2 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con… una nuova barba

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini punta il ritorno in campo. Il tennista romano, che è stato costretto a saltare per infortunio gli Us Open 2025 in corso di svolgimento a New York, che domani, mercoledì 3 settembre, vedranno il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai quarti di finale, ha pubblicato un post su Instagram che fa ben sperare per il suo recupero. Berrettini ha infatti pubblicato sul suo profilo ufficiale una carrellata di foto e video che lo ritraggono insieme al cestista americano Kevin Durant, in palestra e in alcuni momenti della sua vita privata. Matteo ha mostrato momenti di relax a concerti e al mare, anche mangiando un Cucciolone, ma ha anche ironizzato sui propri problemi fisici postando una foto mentre tiene in mano una bustina di Oki. A colpire alcuni utenti su X poi c’è la sua barba, cresciuta a dismisura.  La descrizione al post, breve ma eloquente, fa ben sperare: “Slim reaper (il soprannome di Durant, ndr) + some life”, ovvero “+ un po’ di vita”. E nella sua vita, evidentemente c’è ancora il tennis.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
26.2 ° C
26.8 °
23.7 °
53 %
5.7kmh
20 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)vigili del fuoco (14)Gaza (13)Pisa Sporting Club (12)Serie A (12)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati