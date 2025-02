Berrettini, subito fuori a Rotterdam: eliminato al primo turno

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini eliminato dall’Atp 500 di Rotterdam. Il tennista azzurro oggi 5 febbraio è stato sconfitto al primo turno del torneo olandese dal padrone di casa Tallon Griekspoor, numero 43 del mondo. L’olandese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6 e agli ottavi incontrerà Stefanos Tsitsipas. Grande delusione per Berrettini, che dopo un primo set decisamente negativo era riuscito a conquistare con forza e carattere il secondo parziale in un tie break quasi perfetto, vinto lasciando soli due punti all’avversario. Griekspoor però non si è arreso e la partita è continuata in equilibrio fino al decisivo tie break del terzo set, che questa volta Berrettini ha perso mettendo a segno soli quattro punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)