17.6 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Berrettini-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Metz. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista azzurro affronta l’americano Learner Tien, numero 38 del ranking, nei quarti di finale dell’Atp 250 francese. Berrettini è reduce dalla vittoria negli ottavi del torneo contro l’australiano Vukic, sconfitto in due set proprio come il francese Halys all’esordio. Tien invece ha superato un altro transalpino Blanchet prima di battere il tunisino Echargui agli ottavi. 

 

La sfida tra Berrettini e Tien è in programma oggi, giovedì 11 novembre, intorno alle ore 18. Quello di Metz è il primo incontro in carriera tra i due tennisti. 

 

Berrettini-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.6 ° C
19.3 °
17.3 °
56 %
0.9kmh
0 %
Gio
18 °
Ven
17 °
Sab
16 °
Dom
13 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1513)ultimora (1409)sport (64)demografica (40)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati