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Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo e si ‘scusa’ con… Carlo Verdone. Cos’è successo

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(Adnkronos) –
Matteo Berrettini spazza via Daniil Medvedev a Montecarlo, vincendo con il punteggio di 6-0 6-0 nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, e si scusa… con Carlo Verdone. Il simpatico siparietto al termine del match sul Court Ranier III, dominato dall’azzurro in poco meno di un’ora. Berrettini si è reso protagonista di un simpatico siparietto, scrivendo sulla telecamera “Scusa Carlo V.!”. Una dedica speciale tutta per l’attore romano, che non ha mai nascosto la simpatia per il russo, il suo tennista preferito.  

 

Berrettini ha commentato così la straordinaria prestazione di oggi: “È stata una partita stana, non mi aspettavo di giocare così bene e non mi aspettavo che lui facesse così fatica , è stata una delle migliori partite della mia vita. Ho sofferto nel primo game, non mi aspettavo di vincere così. Ho cercato di tenere la concentrazione e di non farmi distrarre da quello che accadeva dall’altra parte del campo. Nel secondo set lui ha servito con le palle nuove, sono stato bravo e ho strappato subito il servizio. La realtà è che ho bisogno di match come questi, ho bisogno di un po’ di tempo e di fiducia”.  

 

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