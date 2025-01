Bertolucci punge Sinner: “Lui odia le cerimonie, ma non si dice no al Quirinale”

(Adnkronos) – Dopo i complimenti, le critiche. Sta facendo discutere la scelta di Jannik Sinner, fresco vincitore dell’Australian Open, di rifiutare l’invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che domani, mercoledì 29 gennaio, terrà una cerimonia al Quirinale per celebrare l’anno d’oro del tennis azzurro. A criticare la scelta del numero uno del mondo sono arrivate le parole di Paolo Bertolucci: “Sicuramente lui detesta questo tipo di cerimonie, vorrà riposarsi dopo essere stato in clausura per parecchio tempo, così da poter ripartire al massimo”, ha detto l’ex tennista azzurro a Rai Radio1, “ma dire di no al Presidente della Repubblica… sono scelte personali, se vogliamo dire così”. Bertolucci ha poi continuato: “Io sicuramente sarei andato, ma è anche vero che non sono stanco quanto lui. Poi a me non hanno mai invitato al Quirinale. Quando vincemmo la Coppa Davis tornammo di notte, di nascosto, e non c’era nessuno a riceverci”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)