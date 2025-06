Bertolucci: “Sinner non può essere imbattibile”. Poi la previsione su Wimbledon

(Adnkronos) – “La sconfitta di Sinner dopo più di 600 giorni contro un giocatore fuori dalla top 20? I numeri non contano. Ho visto perdere Nadal e Federer contro giocatori che neanche si sapeva chi fossero prima che entrassero in campo. Capita a tutti una battuta d’arresto, fa parte dell’ordine delle cose. Capiterà di perdere anche una seconda, una terza e così via”. Così l’ex campione azzurro Paolo Bertolucci ha commentato con l’Adnkronos la sconfitta di Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo di Halle contro il kazako Alexander Bublik. “Come andrà a Wimbledon? Jannik ha il tempo per recuperare e riordinare le idee. Deve trovare il feeling con l’erba che è una superficie difficile da domare e gestire. Si riposerà e si rimetterà sotto. E’ il numero uno al mondo, a Wimbledon farà un grande torneo”. “Sconfitta contro Bublik? E’ quello che accade tutti i giorni nello sport: si vince e si perde” – ha aggiunto Bertolucci -. Ogni tanto succede e accade in ogni sport. Mica Jannik può essere imbattibile. L’imbattibilità è un concetto che non esiste. Questa sconfitta serve a far capire a tutti che nello sport ci sono dei momenti esaltanti e dei momenti in cui si esce a testa bassa dal campo. Perché succede che quel giorno l’avversario abbia giocato meglio. Non capisco tutto questo clamore. Ieri è stata una giornata storta, in cui Sinner non ha fatto vedere la sua versione migliore e ora ha 10 giorni di tempo per rimettersi in sesto e prepararsi per Wimbledon”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)