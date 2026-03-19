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Biagi, Pizzuti: “Sua flessibilità era ‘buona’, non voleva cancellare art.18”

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(Adnkronos) – “Biagi ha affrontato tantissime tematiche del diritto al lavoro, i suoi scritti sono molto vasti. Sulla flessibilità aveva una visione ben chiara che non è stata sempre riportata in modo fedele. Il professor non voleva moltiplicare le fattispecie, non voleva assolutamente creare tante tipologie di rapporti subordinati, ma voleva semplicemente creare un nucleo di tutele indisponibile per tutti i lavoratori e poi alcuni rapporti in cui a questo nucleo di tutele si sommavano delle tutele invece disponibili, con l’istituto della certificazione del contratto che ha richiamato prima il presidente De Luca. Quindi una flessibilità ‘buona’, questo si vedeva sul contratto a termine dove Biagi voleva ampliare le causali che erano 230 all’epoca. Penso all’articolo 18. Il professor Biagi voleva un articolo 18 modulato, non lo voleva cancellare, ma non è l’unica tutela possibile, la Corte Costituzionale ce lo insegna. Il risarcimento del danno è come la reintegrazione, è costituzionalmente lecito”. Lo ha detto Paolo Pizzuti, ordinario di diritto del lavoro e sindacale dell’Università del Molise, intervenendo alla tavola rotonda ‘L’eredità di Marco Biagi e il futuro del diritto del lavoro’ nel corso dell’evento ‘Dentro il futuro’. in corso a Torino e trasmesso in diretta sulla web tv dei consulenti del lavoro ‘Diciottominuti – edizione speciale’. All’inizio dell’evento è stato trasmesso l’intervento del giuslavorista al congresso dei consulenti del lavoro nel novembre 2001, meno di sei mesi prima di essere ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002, 24 anni fa. 

“Biagi -ha continuato Pizzuti- era un grande fautore della contrattazione collettiva, anche decentrata. Era contro il centralismo regolativo, così lo chiamava, cioè il legislatore che regola tutto. La delega alla contrattazione collettiva la considerava virtuosa e questo per esempio oggigiorno ci direbbe che la legge sul salario minimo non sarebbe approvata da Biagi, perché è una legge che toglie alla contrattazione collettiva un campo elettivo di regolamentazione, che è quello dei salari”, ha continuato. “Terzo punto, la tutela dei più deboli. Non è vero che Biagi era per la precarizzazione ma era -ha sottolineato- per la tutela dei più deboli, aveva fatto misure pratiche. Ricordo il patto di Milano, il patto di Modena in cui Biagi si occupò di inserire una causale specifica per il contratto a termine per gli extracomunitari”, ha concluso.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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