Bianca Balti, la torta speciale per il compleanno e gli auguri della figlia Matilde

Bianca Balti ha spento 41 candeline. La top model lo scorso 19 marzo ha compiuto gli anni e per l’occasione le amiche hanno organizzato una festa intima con una ‘torta’ speciale. Su Instagram Bianca Balti ha condiviso la foto in cui appare felice e sorridente mentre tiene in mano una teglia di lasagne. “Le lasagne di compleanno battono sempre la torta di compleanno”, si legge a corredo dello scatto che Bianca Balti ha postato tra le storie di Instagram. A pubblicare la foto è stata Rachel, una delle amiche più strette della top model. A celebrare questo giorno speciale anche la figlia Matilde che sui social le ha fatto una dedica speciale: “Buon compleanno alla miglior mamma”, si legge a corredo dello scatto dove la top model tiene in braccio la figlia, nata nel 2007 dall’amore con Christian Lucidi. Bianca Balti ha voluto festeggiare in serenità il compleanno nella sua casa a Los Angeles, dove è tornata da poco per cominciare un nuovo capitolo della sua vita: la nuova cura contro il tumore ovarico, diagnosticato l’8 settembre del 2024. “Inizio la terapia con gli inibitori parp che agiscono bloccando l’enzima parp, e aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come il mio”, aveva spiegato la modella. A causa di questa terapia, Bianca Balti è costretta a fermarsi per almeno tre settimane: “Il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura, per eventualmente modificare i dosaggi”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)