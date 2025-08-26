26.3 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bianca Balti, un anno dalla diagnosi di tumore: “Ora conosco il valore della vita”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Bianca Balti è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. La top model, a distanza di un anno dalla diagnosi del tumore alle ovaie, si è messa a nudo e ha raccontato tutto il suo percorso, dalla diagnosi alla consapevolezza.  In un’intervista video rilasciata al marchio ‘Camilla and Marc’, Bianca ha spiegato di essersi recata al pronto soccorso a causa di forti dolori. Dopo l’ecografia è arrivata la diagnosi che ha cambiato tutto. “La mia prima reazione è stata piangere, non riuscivo quasi a respirare”.  La scoperta del tumore è arrivata poco dopo aver perso un’importante decisione: sottoporsi a una mastectomia preventiva. Una scelta presa in seguito alla scoperta della mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie.   Balti ricorda di aver detto: “Sono stata così stupida a non rimuovere le ovaie”. “È parte della tua femminilità. Le ovaie in particolare – spiega la modella – ho sempre saputo di volere altri figli, e avevo paura di sentirmi meno donna senza le mie ovaie. È come una parte dell’essere donna che ho sempre sentito mia”. “Nel momento in cui mi sono sentita così vicina alla morte, mi sono sentita anche incredibilmente legata alla vita. Ora conosco il valore della vita. Anche se ho ancora tanta paura. Ho sempre fatto da principale sostegno per le mie figlie, e quindi… sì, è una grande preoccupazione”, ha raccontato.  
Balti oggi ha nuove consapevolezze: “Non devo più compiacere nessuno. Potrebbero essere i miei ultimi giorni sulla terra, quindi non li sprecherò cercando di piacere a tutti o fingendo di essere qualcosa che non sono. E sai una cosa? Ho scoperto che la gente mi apprezza di più così”. E ancora: “Da quando ho ricevuto la diagnosi, vivo la vita in modo molto più profondo, più significativo di quanto abbia mai fatto. Ogni giorno ha un sapore diverso. Ma sono viva. Quello che mi dà speranza è la ricerca scientifica. E il fatto che, grazie alle campagne di sensibilizzazione, ci stiamo avvicinando a un test che potrà individuare precocemente questo tumore… e questo cambierà tutto. Tutto”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.3 ° C
26.7 °
24.8 °
63 %
1.5kmh
0 %
Mar
28 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
24 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (13)incendio (13)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati