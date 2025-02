Biancofiore ‘brucia’ tutti: il suo carlino Puggy è il primo cane in Senato

(Adnkronos) – Batte tutti sul tempo la senatrice Michaela Biancofiore. Il suo Puggy, l’inseparabile carlino della politica bolzanina, è stato già avvistato negli uffici di Palazzo Madama, nei giorni scorsi, dopo l’approvazione del regolamento ‘animalista’ del 29 gennaio, per ‘l’accesso in via sperimentale di animali d’affezione agli uffici del Senato della Repubblica’. “Sì – conferma soddisfatta proprio Biancofiore, raggiunta dall’AdnKronos – ho portato già per un paio di giorni il mio cane in ufficio”. Dell’evento, a quanto pare, almeno per ora non circola alcuna foto, per quella che per il Senato è una prima in assoluto. “Tornerò nei prossimi giorni con il mio cagnolino”, assicura la senatrice centrista, quando ad attenderla ci saranno – c’è da scommetterlo – cronisti e fotografi, oramai allertati. A quanto si apprende il via libera per il suo carlino è arrivato grazie a una deroga al regolamento, non ancora del tutto operativo. Il suo amato quattrozampe è stato il primo animale a varcare il portone laterale di Palazzo Madama, almeno tra i cani di proprietà di un senatore, visto che ce n’è un altro in servizio, che da anni ‘affianca’ un centralinista non vedente. Tornando al nuovo regolamento del Senato, nei prossimi giorni, viene spiegato, verrà raccolta tutta la documentazione richiesta, davvero puntigliosa e con numerose prescrizioni, per poter far entrare gli altri cagnolini dei senatori e dei dipendenti del Senato che ne faranno richiesta. (di Francesco Saita) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)