Biden a Roma per gli ultimi giorni da presidente Usa: arriverà il 9 gennaio

(Adnkronos) – Tra gli ultimi impegni di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti ci sarà una visita ufficiale in Italia. Insieme alla First Lady Jill Biden, il presidente Usa partirà il 9 gennaio alla volta di Roma, dopo aver presenziato ai funerali di stato per l’ex presidente Jimmy Carter. A confermarlo Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, in un briefing con la stampa.

Joe Biden resterà nella capitale d'Italia fino al 12 gennaio e incontrerà separatamente Sua Santità Papa Francesco, la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.