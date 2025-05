Biden e il cancro, Obama: “Lo affronterà con determinazione”

(Adnkronos) – Forma “aggressiva” di cancro alla prostata con metastasi ossee diagnosticata all’ex presidente americano Joe Biden. Ma, assicura l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama che ha commentato su ‘X’ la notizia, ”sono certo che affronterà questa sfida con la determinazione e la grazia che lo contraddistinguono. Preghiamo per una guarigione rapida e completa”. ”Michelle ed io siamo vicini a tutta la famiglia Biden. Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi contro il cancro in tutte le sue forme”, ha ricordato. Biden, 82 anni, ha ricevuto la diagnosi venerdì. L’ex presidente sta attualmente valutando insieme ai medici le opzioni di trattamento più adatte. “Venerdì gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata, caratterizzato da un valore di Gleason di 9 (Grado Gruppo 5) con metastasi ossee”, si legge nel comunicato del suo ufficio stampa. La scala di Gleason, con valori da 2 a 10, definisce l’aggressività del tumore. Nei giorni scorsi, un portavoce dell’ex presidente aveva fatto riferimento ad esami dopo l’individuazione di un “piccolo nodulo”. Secondo il comunicato, nonostante la gravità della malattia, il tumore sembra essere sensibile agli ormoni, il che permette una gestione efficace della condizione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)