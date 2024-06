Biden, Trump e Stormy Daniels: “Hai fatto sesso con una pornostar” – Video

(Adnkronos) – Donald Trump ha "fatto sesso con una pornostar mentre la moglie era incinta". Joe Biden picchia duro sul 'curriculum morale' di Donald Trump nel confronto tv che il presidente e l'ex presidente degli Stati Uniti hanno affrontato sulla Cnn in vista delle elezioni 2024. Trump cita "i suoi crimini, i miliardi che deve in sanzioni legali, per aver molestato una donna, per aver fatto sesso con una pornostar mentre sua moglie era incinta. Hai la morale di un gatto randagio", dice il presidente, con un riferimento in particolare alla vicenda che ha coinvolto Trump e la pornostar Stormy Daniels. Il caso è stato al centro di un processo che ha portato alla condanna dell'ex presidente, colpevole di aver falsificato documenti contabili per occultare il pagamento di denaro alla donna con cui avrebbe avuto una relazione. Davanti alle parole di Biden, in studio, Trump si limita ad una smorfia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)