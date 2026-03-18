9.1 C
Firenze
mercoledì 18 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Biennale Arte, incendio su tetto padiglione Serbia: nessun ferito

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un incendio è divampato sulla copertura dell’edificio del padiglione della Serbia della Biennale Arte di Venezia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute due Apl (Autopompe Lagunari) del distaccamento dei vigili del fuoco di Venezia, supportate da un’imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Le fiamme sono divampate durante la coibentazione della struttura. Un denso fumo nero è visibile da più parti della città. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.1 °
7.6 °
55 %
6.2kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
16 °
Sab
16 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1334)ultimora (1196)sport (55)Eurofocus (50)demografica (33)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati