BigMama bloccata a Dubai, l’appello: “Sento i missili sulla testa, ho paura”

(Adnkronos) –
“Sentiamo i missili sulla testa”. BigMama ha lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social: “Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”. 

La cantante si trova al momento bloccata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a causa della chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all’attacco di Isarele e Usa all’Iran: “Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione”.  

“Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. – ha spiegato -. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura”. “Voglio solo tornare a casa”, ha concluso la cantante.  

 

internazionale/esteri

