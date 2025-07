Biker estremo star dei social precipita per 200 metri, trovato morto Andreas Tonelli

(Adnkronos) – È stato ritrovato all’una di notte ma recuperato soltanto stamane il corpo senza vita di Andreas Tonelli, 48 anni, guida sudtirolese e mountain biker estremo con 120mila follower che sui social seguivano le sue imprese. Tonelli è morto precipitando con la sua bicicletta per 200 metri in un canalone nei boschi in Vallunga, in Val Gardena (Bolzano), durante una delle sue solite uscite. La famiglia ieri sera verso le 21 non vedendolo rientrare ha lanciato l’allarme, facendo scattare le ricerche da parte del Soccorso alpino con l’elicottero dell’Aiut Alpin, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Sulla zona imperversavano anche difficili condizioni meteo che hanno reso difficoltoso individuare subito il corpo. L’ultima storia su Instagram Tonelli l’ha pubblicata poco prima di incontrare la morte in quella vetta che lo ha visto sorridente e orgoglioso. “That feeling”, che sensazione, scriveva alle 19.15, finalmente in cima. L’inseparabile montain bike sulle spalle, il sorriso e la linguaccia all’obiettivo del cellulare, solo un’ora prima aveva annunciato ai 122mila follower la sua “mission 1600>2905 metri”. L’ha raggiunta al costo della vita, ieri, “in un altro tardo pomeriggio”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)