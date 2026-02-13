Bimba morta a Bordighera, indagato anche il compagno della madre

(Adnkronos) – La procura di Imperia ha indagato anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. La conferma arriva dalla procura di Imperia. L’uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stesso reato imputato alla donna che si trova in carcere da lunedì sera.

Ieri, durante l’interrogatorio di convalida, Aiello ha detto che la sera prima della morte di Beatrice aveva passato la notte nell’abitazione del compagno. Il gip Massimiliano Botti, pur non convalidando l’arresto della donna ha disposto il carcere per pericolo di inquinamento delle prove.

