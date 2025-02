Bimba morta in incidente per sorpasso azzardato: la mamma indagata per omicidio stradale

(Adnkronos) – È indagata per omicidio stradale M.S. Okyere, la 49enne ghanese residente a Belluno che ieri verso mezzogiorno, con un sorpasso azzardato in curva, ha provocato il grave incidente sulla statale Alemagna costato la vita alla figlioletta di 4 anni, Afra Dilshad W. Okyere, e ha causato altri 5 feriti tra cui gli altri due figli di 7 e 9 anni. La Procura di Treviso non ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba ma una perizia per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se tutti gli occupanti a bordo dell’auto fossero allacciati con le cinture di sicurezza, in particolare i tre bambini seduti sui sedili posteriori. Nell’incidente infatti sono rimasti feriti anche il fratellino di Afra di 7 anni, ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata a Treviso, così come la sorellina di 9 anni ricoverata in ambiente non intensivo ma in prognosi precauzionalmente riservata. Stessa cosa per la ragazza di 23 anni che ha riportato traumi alla testa e che sedeva accanto alla conducente. La donna indagata è stata invece dimessa già ieri sera dall’ospedale di Conegliano, dove invece è ancora ricoverato in ambiente intensivo ma in condizioni stabili l’altro automobilista di 34 anni di Vittorio Veneto che si è visto arrivare frontalmente la monovolume guidata dalla donna che stava dirigendosi con la famiglia a Treviso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)